Чет Холмгрен и Айзейя Стюарт названы лучшими игроками оборонительного плана НБА в декабре

НБА обозначила «Лучших защищающихся» баскетболистов декабря.

Награду лучшим игрокам оборонительного плана за декабрь получили центровые Чет Холмгрен («Оклахома») на Западе и Айзейя Стюарт («Детройт») на Востоке.

Холмгрен закончил месяц 2-м в своей конференции по среднему количеству блок-шотов (2) и помог команде добиться лучшего защитного рейтинга (106,2).

Стюарт также стал 2-м по блок-шотам (2,2) на Востоке. «Пистонс» показали защитный рейтинг в 109,8 (2-й в конференции).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
