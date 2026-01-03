Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Брансон признаны лучшими игроками декабря в НБА

НБА назвала лучших игроков месяца.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и звезда «Нью-Йорка» Джейлен Брансон названы лучшими игроками декабря в Западной и Восточной конференциях НБА.

«Тандер» по итогам последнего месяца года выдали результат 9-4. ШГА набирал в среднем по 31,4 очка и 6,1 передачи при 59,4% с игры.

Показатель «Никс» – 10-4. Средняя статистика Брансона составила 30,6 очка и 7,1 передачи при 40,5% с дальней дистанции.