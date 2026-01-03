Фото
Митч Джонсон и Джо Маззулла стали лучшими тренерами декабря в своих конференциях НБА

НБА назвала лучших тренеров декабря.

Митч Джонсон из «Сан-Антонио» и Джо Маззулла из «Бостона» стали лучшими главными тренерами по итогам декабря.

Джонсон привел свою команду к результату 11-3 на Западе, одержав 3 принципиальные победы над действующими чемпионами «Тандер».

Маззулла завершил месяц с показателем 9-3. «Бостон», несмотря на невысокие предсезонные ожидания, занимает 3-е место на Востоке.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
logoСан-Антонио
logoНБА
logoДжо Маззулла
logoМитч Джонсон
logoБостон
