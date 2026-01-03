  • Спортс
«Лейкерс» – единственная команда с негативным показателем «плюс/минус» при результате 20-11 и лучше за последние 30 лет

«Лейкерс» идут с необычной для лиги статистикой.

За последние 30 сезонов 421 раз команды шли с результатом 20-11 и лучше (из 31 матча) на старте чемпионата. Из всех этих случаев только «Лейкерс» в нынешнем сезоне демонстрируют негативный показатель «плюс/минус».

В данный момент команда занимает 5-е место на Западе с показателем «-0,4».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: соцсети аналитика Киртики Удаякумар
