«Лейкерс» – единственная команда с негативным показателем «плюс/минус» при результате 20-11 и лучше за последние 30 лет
«Лейкерс» идут с необычной для лиги статистикой.
За последние 30 сезонов 421 раз команды шли с результатом 20-11 и лучше (из 31 матча) на старте чемпионата. Из всех этих случаев только «Лейкерс» в нынешнем сезоне демонстрируют негативный показатель «плюс/минус».
В данный момент команда занимает 5-е место на Западе с показателем «-0,4».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: соцсети аналитика Киртики Удаякумар
