Егор Дёмин набрал 10 очков и 8 подборов в проигранном матче с «Вашингтоном»

Егор Дёмин вернулся в состав «Нетс» в игре с «Уизардс».

Разыгрывающий «Бруклина » Егор Дёмин записал на свой счет 10 очков, 8 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в проигранном матче с «Вашингтоном » (99:119).

За 28 минут в стартовой пятерке Демин реализовал 3/12 с игры и 2/2 с линии, а также допустил 2 потери.

Россиянин вернулся в состав после пропуска предыдущего матча, когда его беспокоили боли в пояснице.