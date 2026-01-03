Егор Дёмин набрал 10 очков и 8 подборов в проигранном матче с «Вашингтоном»
Егор Дёмин вернулся в состав «Нетс» в игре с «Уизардс».
Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин записал на свой счет 10 очков, 8 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в проигранном матче с «Вашингтоном» (99:119).
За 28 минут в стартовой пятерке Демин реализовал 3/12 с игры и 2/2 с линии, а также допустил 2 потери.
Россиянин вернулся в состав после пропуска предыдущего матча, когда его беспокоили боли в пояснице.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
