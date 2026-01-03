0

Ивица Зубац должен вернуться на площадку в субботнем матче с «Бостоном»

Ивица Зубац завершил восстановление.

Основной центровой «Клипперс» Ивица Зубац выбыл из строя 21 декабря, получив растяжение голеностопа. Хорват опережает оценочные (3 недели) сроки восстановления и сможет вернуться на площадку в ближайшей игре с «Бостоном».

Зубац получил травму в начале встречи с «Лейкерс», с этой игры началась 6-матчевая текущая победная серия его команды. Центровой набирает 15,6 очка, 11,2 подбора, 2,5 передачи и 1 блок-шот в среднем в этом сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
