Ивица Зубац должен вернуться на площадку в субботнем матче с «Бостоном»
Ивица Зубац завершил восстановление.
Основной центровой «Клипперс» Ивица Зубац выбыл из строя 21 декабря, получив растяжение голеностопа. Хорват опережает оценочные (3 недели) сроки восстановления и сможет вернуться на площадку в ближайшей игре с «Бостоном».
Зубац получил травму в начале встречи с «Лейкерс», с этой игры началась 6-матчевая текущая победная серия его команды. Центровой набирает 15,6 очка, 11,2 подбора, 2,5 передачи и 1 блок-шот в среднем в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
