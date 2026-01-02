Ненад Димитриевич близок к переходу в «Баварию», «Зенит» хочет получить взамен Ксавьера Рэтан-Мэйса («Перехват»)

Димитриевич может отправиться в Германию, а Рэтан-Мэйс – в Россию.

По информации Telegram-канала «Перехват», защитник «Зенита » Ненад Димитриевич хочет выйти из контракта с клубом, так как получил предложение от немецкой «Баварии».

27-летний Димитриевич, ставший MVP плей-офф 2023 и чемпионом вместе с УНИКСом, вернулся в российский чемпионат после сезона в «Милане» и принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 11,5 очка, 2,9 подбора и 5,7 передачи за 24 минуты на паркете.

«Зенит» же хочет получить из немецкого клуба защитника Ксавьера Рэтан-Мэйса , игровое время которого сократилось после прихода Спенсера Динуидди.

В текущем сезоне Евролиги 31-летний Рэтан-Мэйс, ранее игравший в России за «Енисей», набирает в среднем 7 очков, 1,9 подбора и 1,7 передачи за 14,5 минуты на площадке.