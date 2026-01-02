Стив Керр о риске обмена всех активов на суперзвезду: «Клипперс» сидят без пиков. «Финикс» и «Милуоки» тоже. Очень легко загнать себя в угол»

Керр высказался об идее выменять звезду, рискуя будущим команды.

Главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр считает, что примеры других команд доказывают опасность растраты всех своих активов в погоне за суперзвездой.

«Вам достаточно просто посмотреть на некоторые команды, которые отдали полмира за звездного игрока, а теперь оглядываются по сторонам. «Клипперс » сидят без пиков. «Финикс » и «Милуоки » тоже. Если ты действуешь рискованно и безответственно, можно очень легко загнать себя в угол», – сказал Керр.

Ранее сообщалось об интересе «Уорриорс» к звезде «Далласа» Энтони Дэвису, но теперь сделка кажется маловероятной .