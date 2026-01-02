13

«Уорриорс» категорически против включения Джимми Батлера или Дрэймонда Грина в любые сделки

Батлер и Грин, вероятно, не покинут «Голден Стэйт».

Как сообщает Сэм Эмик из The Athletic, «Уорриорс» категорически не хотят расставаться с форвардами Дрэймондом Грином или Джимми Батлером, что создает сложности в поиске сделок по высокооплачиваемым игроками до дедлайна по обменам. Эта позиция фактически означает, что нынешний состав «Голден Стэйт» останется в основном неизменным, если не появится какая-либо креативная сделка.

Сообщается, что «Уорриорc» проявляют интерес к форварду Энтони Дэвису («Даллас»), но выравнивание зарплат представляет серьезные препятствия. «Даллас» интересуется форвардом «Голден Стэйт» Джонатаном Кумингой, зарплата которого размере 22,5 миллиона долларов значительно уступает 54,1 миллиона долларов Дэвиса.

Следовательно, любой реалистичный пакет по обмену потребовал бы включения еще одного крупного контракта, например, контракта Грина на 25,8 миллиона долларов. Однако главный тренер «Уорриорс» Стив Керр публично заявил, а источники в клубе подтвердили The Athletic, что уход Грина не входит в планы организации.

Прямой обмен с участием Джимми Батлера был бы возможен с финансовой точки зрения, так как форвард «Уорриорс» получает те же 54,1 миллиона долларов в этом сезоне, но «Голден Стэйт» также не проявил интереса к этому варианту.

Согласно The Athletic, «воины» не полностью исключили возможный обмен на Дэвиса, но на данный момент это кажется маловероятным.

Согласно тому же отчету, «Даллас» сам вышел на связь с «Голден Стэйт» по поводу Дэвиса, а не наоборот.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
