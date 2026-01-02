  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Йокич, Энтони Эдвардс и Шэй Гилджес-Александер – в топ-3 лучших игроков 2025 года по версии НБА
1

Никола Йокич, Энтони Эдвардс и Шэй Гилджес-Александер – в топ-3 лучших игроков 2025 года по версии НБА

НБА составила свой список лучших баскетболистов 2025 года.

НБА представила неформальный рейтинг, оценивающий лучших баскетболистов календарного 2025 года. Награда «Игрок года» не влечет за собой трофей, денежный приз, пресс-конференцию или даже рукопожатие, а только упоминание.

Топ-10 баскетболистов прошлого года по версии лиги:

  1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)

  2. Никола ЙокичДенвер»)

  3. Энтони Эдвардс («Миннесота»)

  4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк»)

  5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

  6. Донован Митчелл («Кливленд»)

  7. Кейд Каннингем («Детройт»)

  8. Лука Дончич («Лейкерс»)

  9. Тайриз Халибертон («Индиана»)

  10. Джейсон Тейтум («Бостон»)

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
logoШэй Гилджес-Александер
logoКейд Каннингем
logoДжейсон Тейтум
logoЛука Дончич
logoМилуоки
logoБостон
logoЭнтони Эдвардс
logoДенвер
logoНБА
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoДонован Митчелл
logoНикола Йокич
logoКливленд
logoИндиана
logoОклахома-Сити
logoЯннис Адетокумбо
logoТайриз Халибертон
logoДжейлен Брансон
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Итоги голосования «Лучший спортсмен мира-2025». Вы еще раз выбрали Овечкина!
31 декабря 2025, 12:00
Символическая сборная мира за 25 лет: какой баскетбол лучше
30 декабря 2025, 10:00
Раздаем награды за треть сезона НБА: Йокич – MVP, Холмгрен – «Замок», лучший тренер – у «Бостона»
27 декабря 2025, 09:00
Главные новости
Евролига. «Панатинаикос» сыграет с «Олимпиакосом», «Виртус» примет «Милан» и другие матчи
сегодня, 08:24
«Уорриорс» категорически против включения Джимми Батлера или Дрэймонда Грина в любые сделки
13 минут назад
Скут Хендерсон приступил к бесконтактным тренировкам на площадке
сегодня, 16:42
«Милуоки» может возобновить интерес к Деджонте Мюррэю
сегодня, 16:27
Тест про главное баскетбольное открытие 2025 года
сегодня, 16:00Тесты и игры
НБА. «Голден Стэйт» примет «Оклахому», «Лейкерс» сыграют с «Мемфисом» и другие матчи
сегодня, 15:59
Кевин Дюрэнт о Кэме Томасе: «У него большое будущее. В этой лиге эффективные бомбардиры нередко воспринимаются как должное»
сегодня, 15:42
Гершон Ябуселе о потенциальном обмене: «Когда будет нужно, меня поставят в известность»
сегодня, 15:23
Стив Керр объяснил истоки перепалки с Дрэймондом Грином: «Это было недоразумение»
сегодня, 15:01
Стэйси Кинг: «Владелец «Атланты» любит Янга. Трэй никуда не уйдет»
сегодня, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Около 150 местных испанских организаций требуют отменить матч Евролиги «Барселона» – «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 16:13
Адриатическая лига. «Босна Роял» сыграет против «Задара»
сегодня, 08:56
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»
сегодня, 08:52
ACB. «Бильбао» встретится с «Валенсией», «Барселона» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи
сегодня, 08:48
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
сегодня, 08:41
Американец Малакай Флинн будет выступать за сборную Турции
сегодня, 07:32
Ненад Маркович возглавил «Паниониос» после отставки Элиаса Зуроса
вчера, 18:04Фото
«На этом фронте все в порядке». Карл-Энтони Таунс и Майк Браун наладили отношения после начальных разногласий
вчера, 17:22
Нафиса Коллиер перенесет операцию на голеностопе и пропустит сезон лиги 3x3 Unrivaled
вчера, 16:21
Дарко Раякович о Мо Бамбе: «Это хорошая возможность для него доказать всем, что он достоин играть в этой лиге»
вчера, 15:13