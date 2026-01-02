Никола Йокич, Энтони Эдвардс и Шэй Гилджес-Александер – в топ-3 лучших игроков 2025 года по версии НБА
НБА составила свой список лучших баскетболистов 2025 года.
НБА представила неформальный рейтинг, оценивающий лучших баскетболистов календарного 2025 года. Награда «Игрок года» не влечет за собой трофей, денежный приз, пресс-конференцию или даже рукопожатие, а только упоминание.
Топ-10 баскетболистов прошлого года по версии лиги:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)
Никола Йокич («Денвер»)
Энтони Эдвардс («Миннесота»)
Джейлен Брансон («Нью-Йорк»)
Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
Донован Митчелл («Кливленд»)
Кейд Каннингем («Детройт»)
Лука Дончич («Лейкерс»)
Тайриз Халибертон («Индиана»)
Джейсон Тейтум («Бостон»)
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
