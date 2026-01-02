Никола Йокич, Энтони Эдвардс и Шэй Гилджес-Александер – в топ-3 лучших игроков 2025 года по версии НБА

НБА составила свой список лучших баскетболистов 2025 года.

НБА представила неформальный рейтинг, оценивающий лучших баскетболистов календарного 2025 года. Награда «Игрок года» не влечет за собой трофей, денежный приз, пресс-конференцию или даже рукопожатие, а только упоминание.

Топ-10 баскетболистов прошлого года по версии лиги: