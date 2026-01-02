Скут Хендерсон приступил к бесконтактным тренировкам на площадке

Хендерсон получил разрешение на индивидуальные игровые тренировки.

«Портленд » обновил информацию по состоянию своих травмированных игроков.

Дрю Холидэй , восстанавливающийся от растяжения икроножной мышцы, постепенно наращивает нагрузку в тренировках на площадке.

Матисс Тайбулл также увеличивает объем работы на паркете, восстанавливаясь после операции на пальце, хотя он также борется с тендинопатией правого колена.

Сроки возвращения Холидэя и Тайбулла пока не определены.

Скут Хендерсон начинает бесконтактные тренировки на площадке, восстанавливаясь от травмы задней поверхности бедра. Его состояние будет повторно оценено через две недели.

Состояние Джерами Гранта оценивается в ежедневном режиме из-за тендинита левого ахиллова сухожилия.