1

Скут Хендерсон приступил к бесконтактным тренировкам на площадке

Хендерсон получил разрешение на индивидуальные игровые тренировки.

«Портленд» обновил информацию по состоянию своих травмированных игроков.

Дрю Холидэй, восстанавливающийся от растяжения икроножной мышцы, постепенно наращивает нагрузку в тренировках на площадке.

Матисс Тайбулл также увеличивает объем работы на паркете, восстанавливаясь после операции на пальце, хотя он также борется с тендинопатией правого колена.

Сроки возвращения Холидэя и Тайбулла пока не определены.

Скут Хендерсон начинает бесконтактные тренировки на площадке, восстанавливаясь от травмы задней поверхности бедра. Его состояние будет повторно оценено через две недели.

Состояние Джерами Гранта оценивается в ежедневном режиме из-за тендинита левого ахиллова сухожилия.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
