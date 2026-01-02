Скут Хендерсон приступил к бесконтактным тренировкам на площадке
Хендерсон получил разрешение на индивидуальные игровые тренировки.
«Портленд» обновил информацию по состоянию своих травмированных игроков.
Дрю Холидэй, восстанавливающийся от растяжения икроножной мышцы, постепенно наращивает нагрузку в тренировках на площадке.
Матисс Тайбулл также увеличивает объем работы на паркете, восстанавливаясь после операции на пальце, хотя он также борется с тендинопатией правого колена.
Сроки возвращения Холидэя и Тайбулла пока не определены.
Скут Хендерсон начинает бесконтактные тренировки на площадке, восстанавливаясь от травмы задней поверхности бедра. Его состояние будет повторно оценено через две недели.
Состояние Джерами Гранта оценивается в ежедневном режиме из-за тендинита левого ахиллова сухожилия.
