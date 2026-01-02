«Милуоки» может возобновить интерес к Деджонте Мюррэю

Имя Мюррэя вновь упоминается в контексте «Милуоки».

«Милуоки » дал понять, что стремится усилить состав вокруг Янниса Адетокумбо, но у «Бакс» нет достаточных торговых активов для сделок за суперзвезд. Поэтому команда рассматривает хороших игроков, у которых есть заметные недостатки – будь то в стиле игры, истории травм или условиях контракта.

По информации инсайдера Джейка Фишера, одним из игроков, интерес к которому «Бакс» могут возобновить, является защитник «Нового Орлеана» Деджонте Мюррэй . Ранее клуб уже интересовался баскетболистом, когда тот выступал за «Сан-Антонио» и «Атланту».

Ожидается, что Мюррэй дебютирует в сезоне в январе. 29-летний защитник восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, полученного 31 января прошлого года. Если Мюррэй покажет хорошую игру, «Бакс» могут рассмотреть возможность его приобретения. У «Пеликанс» есть глубина на позиции разыгрывающего: новичок Джеремайя Фирс начинает в старте, а Хосе Альварадо выступает основным запасным.

Зарплата Мюррэя в текущем сезоне составляет 30,8 миллиона долларов. После этого сезона ему гарантировано 32,8 миллиона, а на сезон-2027/28 у него есть опция игрока на 30,7 миллиона долларов.