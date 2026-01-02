Около 150 местных испанских организаций требуют отменить матч Евролиги «Барселона» – «Маккаби Тель-Авив»

Часть испанской общественности выступает против приезда израильской команды.

Около 150 социальных, профсоюзных и политических организаций Каталонии потребовали отменить баскетбольный матч Евролиги «Барселоной» и «Маккаби Тель-Авив », который должен состояться 5 января в «Палау Блауграна» в рамках 20-го тура.

Требование выдвинуто в манифесте, продвигаемом платформой «Prou Complicitat amb Israel» («Хватит быть сообщниками Израиля»). В нем утверждается, что разрешение на проведение игры легитимизирует насилие в отношении палестинского народа и использует спорт в качестве инструмента для сокрытия нарушений прав человека.

По словам представителей платформы, в Каталонии существует широкий социальный и политический консенсус в пользу предотвращения игры, несмотря на объявление «Барселоны» о том, что матч пройдет без зрителей.

Среди организаций, подписавших манифест, – общественные группы и профсоюзы. Некоторые местные политические партии также поддержали эту инициативу и на этой неделе внесли на рассмотрение парламента Каталонии проект резолюции с прямым требованием отменить матч.