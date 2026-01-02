11

НБА. «Голден Стэйт» примет «Оклахому», «Лейкерс» сыграют с «Мемфисом» и другие матчи

3 января в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

«Голден Стэйт» (8-е место на Западе, 18-16) сыграет с «Оклахомой» (1-е на Западе, 29-5).

«Лейкерс» (5-е на Западе, 20-11) встретятся с «Мемфисом» (9-е на Западе, 15-18).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoНБА
результаты
logoКливленд
logoИндиана
logoБруклин
logoМилуоки
logoВашингтон
logoСакраменто
logoГолден Стэйт
logoОрландо
logoНовый Орлеан
logoОклахома-Сити
logoАтланта
logoНью-Йорк
logoЛейкерс
logoМемфис
logoСан-Антонио
logoЧикаго
logoШарлотт
logoПортленд
logoДенвер
logoФиникс
