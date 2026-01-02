НБА. «Голден Стэйт» примет «Оклахому», «Лейкерс» сыграют с «Мемфисом» и другие матчи
3 января в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
«Голден Стэйт» (8-е место на Западе, 18-16) сыграет с «Оклахомой» (1-е на Западе, 29-5).
«Лейкерс» (5-е на Западе, 20-11) встретятся с «Мемфисом» (9-е на Западе, 15-18).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости