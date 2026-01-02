0

Гершон Ябуселе о потенциальном обмене: «Когда будет нужно, меня поставят в известность»

Ябуселе о потенциальном обмене: Когда будет нужно, меня поставят в известность.

Форвард Гершон Ябуселе присоединился к «Нью-Йорку» в межсезонье в качестве сменщика Карла-Энтони Таунса и Митчелла Робинсона, но не показал ожидаемых от него результатов и выпал из ротации.

Игрок прокомментировал возникшие слухи о его возможном уходе из команды.

«Как и вы, я ничего об этом не знаю. Как я уже говорил, я стараюсь не жаловаться слишком много на свою ситуацию, а обходиться тем, что у меня есть, и выкладываться на площадке на все сто. А когда мне нужно будет быть в курсе потенциального обмена, меня поставят в известность», – сказал Ябуселе.

После того как в прошлом сезоне форвард в среднем набирал 11 очков и 5,6 подбора, в «Никс» его показатели упали до 3,1 очка и 2,1 подбора за 10 минут на площадке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Максима Обена в соцсети X
