  Кевин Дюрэнт о Кэме Томасе: «У него большое будущее. В этой лиге эффективные бомбардиры нередко воспринимаются как должное»
Кевин Дюрэнт о Кэме Томасе: «У него большое будущее. В этой лиге эффективные бомбардиры нередко воспринимаются как должное»

Дюрэнт высказал свое мнение о Томасе.

После победного матча против «Бруклина» (120:96) форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт поделился мнением о молодом защитнике «Нетс» Кэме Томасе.

«Я считаю, что у Кэма большое будущее. Просто нужно, чтобы кто-то поверил в его талант и умения. Бомбардиры, которые набирают очки с высокой эффективностью, в этой лиге нередко воспринимаются как должное. Мы так привыкли любить защитников, распасовщиков и игроков, которые могут связывать команду, что иногда недооцениваем чистых бомбардиров.

Надеюсь, кто-нибудь поверит в Кэма, даст ему мяч в руки, построит вокруг него команду и позволит ему расцвести», – сказал Дюрэнт.

С момента своего возвращения после пропуска 20 матчей из-за травмы Томас набирает в среднем 21,3 очка в трех играх, проводя на паркете 20,7 минуты.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Эрика Слейтера в соцсети X
