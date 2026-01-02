1

Стив Керр объяснил истоки перепалки с Дрэймондом Грином: «Это было недоразумение»

Керр объяснил истоки перепалки с Грином: Это было недоразумение.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал, из-за чего произошла его словесная стычка с форвардом Дрэймондом Грином в матче с «Орландо» 22 декабря.

«Во-первых, это было недоразумение. Дрэймонд разговаривал с арбитром, а я взял тайм-аут, потому что считал, что мы потеряли концентрацию. И я не злился на него, но он очень долго говорил с судьей, и затем я вижу, как наши игроки пытаются вернуть его.

А накануне вечером он заработал удаление. И поэтому я начал кричать его имя: «Дрэймонд, Дрэймонд!» По сути, просто просил его присоединиться к командному совещанию. Он подумал, что я кричу на него из-за потери мяча, которую он только что совершил. И вот он говорит что-то язвительное, я отвечаю ему чем-то едким, и в следующую секунду мы кричим друг на друга, чуть ли не вцепившись друг другу в глотки, и все выходит из-под контроля.

В той ситуации мне следовало быть спокойнее. Я знаю Дрэймонда очень хорошо, и у таких вещей всегда есть предыстория. Он такой эмоциональный и страстный игрок. И он был в плохом настроении пару дней, я это понимал, но мне нужно было осознать это и сделать что-то по этому поводу во время совещания. Мне нужно было стать успокаивающей силой. Так что мы обменялись колкостями, и я сожалею об этом. О том, что не стал тем, кто снизил бы градус в том разговоре», – рассказал Керр.

