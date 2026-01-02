0

Стэйси Кинг: «Владелец «Атланты» любит Янга. Трэй никуда не уйдет»

На фоне непрекращающихся слухов о возможном уходе Трэя Янга из «Атланты» трехкратный чемпион НБА Стэйси Кинг отверг идею, что клуб расстанется с разыгрывающим в этом сезоне.

«Молния: владелец «Хоукс» любит Янга. Трэй никуда не уйдет. Когда владелец любит тебя, и сын владельца тоже – Трэй Янг никуда не денется», – заявил Кинг в своем подкасте.

Ранее инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что «Хоукс» очень заинтересованы в форварде «Далласа» Энтони Дэвисе, но Янг не будет частью потенциальной сделки.

В своем восьмом сезоне за «ястребов» разыгрывающий в среднем набирает 19,3 очка (41,5% с игры, 30,5% из-за дуги) и отдает 8,8 передачи за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Стэйси Кинга
