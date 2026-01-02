Дюрэнт о Йокиче: «После моей травмы на меня навесили ярлык «хрупкого», надеюсь, с ним этого не произойдет»

Дюрэнт высказался о травме Йокича.

Форвард Кевин Дюрэнт покинул матч, который в итоге стал его последним в составе «Бруклина», получив повреждение, похожее на то, что сейчас случилось с центровым «Денвера » Николой Йокичем . В январе 2023 года тогдашняя звезда «Майами» Джимми Батлер упал на правое колено Дюрэнта, вызвав растяжение связок.

«В случае с Николой я бы очень не хотел увидеть вот что: после моей травмы на меня навесили ярлык «хрупкого», но, надеюсь, с ним этого не произойдет. Потому что это одна из тех нелепых, случайных травм, которые от тебя вообще не зависят, – сказал Дюрант после сегодняшней победы «Хьюстона» над «Бруклином» (120:96). – Можно сколько угодно работать над собой и своим телом, но если кто-то падает тебе прямо на колено – тут уж ничего не поделаешь.

Так что хорошо, что речь идет всего о четырех неделях, и что нет ничего серьезного. Это не разрыв связок или что-то еще. Он великолепен, а все мы хотим постоянно видеть лучших на площадке», – сказал Дюрэнт.

Во вторник «Наггетс» сообщили, что Йокич будет повторно обследован через четыре недели.