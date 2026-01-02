0

Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»

2 января в чемпионате Турции пройдет один матч.

«Каршияка» сыграет с «Тофашем».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд:Бешикташ – 13-0, Фенербахче – 11-2, Бахчешехир – 10-3, Тюрк Телеком – 9-4, Трабзонспор – 8-5, Галатасарай – 7-6, Анадолу Эфес – 7-6, Тофаш – 7-6, Эсенлер Эроспор – 7-6, Мерсин – 5-7, Петким Спор – 5-8, Бурсаспор – 5-8, Меркезефенди – 4-9, Маниса – 3-10, Каршияка – 2-11, Бююкчекмедже – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Турции
результаты
logoКаршияка
logoТофаш
