ACB. «Бильбао» встретится с «Валенсией», «Барселона» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи

Сегодня, 2 января, в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.

«Бильбао» примет «Валенсию», «Барселона» встретится с «Сарагосой».

Положение командРеал – 12-1, Мурсия – 10-3, Валенсия – 9-2, Тенерифе – 9-4, Барселона –8-4, Ховентуд – 8-5, Уникаха – 8-5, Баскония – 7-5, Гран-Канария – 5-7, Бильбао – 5-7, Манреса – 5-7, Жирона – 5-7, Сарагоса – 4-7, Бреоган – 5-8, Андорра – 4-8, Форса Льейда – 4-8, Сан-Пабло Бургос – 2-11, Гранада – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
