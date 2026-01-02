Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
Сегодня пройдут два матча регулярного сезона Еврокубка.
«Нептунас» сыграет с «Венецией», «Ульм» примет «Литкабелис».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 10-2, Бахчешехир Турция – 8-4, Цедевита-Олимпия Словения – 8-4, Клуж Румыния – 7-5, Арис Греция – 6-6, Манреса Испания – 6-6, Нептунас Литва – 5-6, Венеция Италия – 5-6, Шленск Польша – 4-8, Гамбург Германия – 0-12.
Группа B
Положение команд: Бурк Франция – 10-2, Бешикташ Турция – 8-4, Будучность Черногория – 8-4, Тюрк Телеком Турция – 7-5, Тренто Италия – 7-5, Хемниц Германия – 6-6, Ульм Германия – 5-6, Лондон Лайонс Великобритания – 5-7, Литкабелис Литва – 2-9, Паниониос Греция – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
