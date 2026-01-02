Евролига. «Панатинаикос» сыграет с «Олимпиакосом», «Виртус» примет «Милан» и другие матчи
Сегодня продйут шесть матчей регулярного сезона Евролиги.
«Панатинаикос» (3) примет «Олимпиакос» в греческом дерби (8), «Виртус» (13) встретится с «Миланом» (11) в итальянском.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Валенсия Испания – 13-6, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 13-6, Панатинаикос Греция – 12-6, Монако – 12-7, Барселона Испания – 12-7, Фенербахче Турция – 11-6, Жальгирис Литва – 11-8, Олимпиакос Греция – 10-7, Црвена Звезда Сербия – 10-8, Реал Испания – 10-8, Милан Италия – 9-9, Дубай ОАЭ – 9-9, Виртус Италия – 8-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 8-10, Баскония Испания – 6-12, Анадолу Эфес Турция – 6-12, Париж Франция – 6-13, Виллербан Франция – 6-13, Партизан Сербия – 6-13, Бавария Германия – 5-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
