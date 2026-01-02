0

Евролига. «Панатинаикос» сыграет с «Олимпиакосом», «Виртус» примет «Милан» и другие матчи

Сегодня продйут шесть матчей регулярного сезона Евролиги.

«Панатинаикос» (3) примет «Олимпиакос» в греческом дерби (8), «Виртус» (13) встретится с «Миланом» (11) в итальянском.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Валенсия Испания – 13-6, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 13-6, Панатинаикос Греция – 12-6, Монако – 12-7, Барселона Испания – 12-7, Фенербахче Турция – 11-6, Жальгирис Литва – 11-8, Олимпиакос Греция – 10-7, Црвена Звезда Сербия – 10-8, Реал Испания – 10-8, Милан Италия – 9-9, Дубай ОАЭ – 9-9, Виртус Италия – 8-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 8-10, Баскония Испания – 6-12, Анадолу Эфес Турция – 6-12, Париж Франция – 6-13, Виллербан Франция – 6-13, Партизан Сербия – 6-13, Бавария Германия – 5-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕвролига
результаты
logoЦрвена Звезда
logoОлимпиакос
logoДубай
logoМаккаби Тель-Авив
logoПанатинаикос
logoФенербахче
logoВиртус
logoАнадолу Эфес
logoМилан
logoБавария
logoРеал
logoБаскония
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Переговоры об уходе Тайрика Джонса из «Партизана» затянулись из-за отсутствия замены
вчера, 13:01
Тони Паркер: «Самое большое отличие НБА и Евролиги – это темп игры»
вчера, 11:42
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» уступил «Жальгирису», «Монако» в гостях обыграл «Барселону» и другие результаты
30 декабря 2025, 21:37
Главные новости
Джейлен Дюрен травмировал голеностоп
49 минут назад
Ви Джей Эджкомб выписал двойной блок-шот
сегодня, 07:49Видео
Тайриз Макси был близок к трипл-даблу (34+8+10) в победном матче против «Далласа»
сегодня, 07:19Видео
Кавай Ленард набрал 45 очков (20 в четвертой четверти) и помог «Клипперс» продлить победную серию до 6 игр
сегодня, 06:52Видео
Реджи Миллер в прямом эфире раскритиковал Луку Дончича за игру в защите: «Он даже одного шага не сделал»
сегодня, 06:38Видео
НБА. 45 очков Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Юту», «Майами» победил «Детройт» благодаря 36 очкам Нормана Пауэлла и другие результаты
сегодня, 06:12
Энтони Дэвис сменит команду до трэйд-дедлайна, «Атланта» – главный претендент, «Торонто» – в списке
сегодня, 06:02
Тайриз Макси кроссовером уронил Калеба Мартина на паркет
сегодня, 05:44Видео
Кевину Дюрэнту в лицо прилетел «кирпич» Дэнни Вольфа
сегодня, 05:28Видео
«Голден Стэйт», «Чикаго», «Милуоки» и «Детройт» считаются претендентами на Майкла Портера
сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»
4 минуты назад
ACB. «Бильбао» встретится с «Валенсией», «Барселона» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи
8 минут назад
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
15 минут назад
Американец Малакай Флинн будет выступать за сборную Турции
сегодня, 07:32
Ненад Маркович возглавил «Паниониос» после отставки Элиаса Зуроса
вчера, 18:04Фото
«На этом фронте все в порядке». Карл-Энтони Таунс и Майк Браун наладили отношения после начальных разногласий
вчера, 17:22
Нафиса Коллиер перенесет операцию на голеностопе и пропустит сезон лиги 3x3 Unrivaled
вчера, 16:21
Дарко Раякович о Мо Бамбе: «Это хорошая возможность для него доказать всем, что он достоин играть в этой лиге»
вчера, 15:13
Переговоры об уходе Тайрика Джонса из «Партизана» затянулись из-за отсутствия замены
вчера, 13:01
Джеймс Наннэлли подписал контракт с АЕКом
вчера, 10:43Фото