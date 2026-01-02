0

Джейлен Дюрен травмировал голеностоп

Дюрен получил травму голеностопа.

Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен подвернул голеностоп во второй четверти матча против «Майами» и ушел в раздевалку. Бигмен получил разрешение выйти на площадку во второй половине матча, однако покинул игру, отыграв чуть более трех минут в третьей четверти.

В итоге он набрал 12 очков (6 из 12 с игры), 5 подборов и 1 перехват за 18 минут на площадке. «Пистонс» проиграли «Хит» – 112:118.

В текущем сезона Дюрен принял участие в 30 матчах «Детройта» (все – в старте), набирая в среднем 18,1 очка (лучший показатель в карьере) и 10,8 подбора за 28,7 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
