Видео
1

Ви Джей Эджкомб выписал двойной блок-шот

Эджкомб дважды заблокировал один бросок.

Новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб продемонстрировал свои физические возможности, дважды заблокировав один и тот же бросок защитника «Мэвс» Брэндона Уильямса.

В победном матче (123:108) на счету Эджкомба 23 очка (9 из 14 с игры), 5 подборов и 2 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
logoФиладельфия
logoБрэндон Уильямс
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoВи Джей Эджкомб
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайриз Макси был близок к трипл-даблу (34+8+10) в победном матче против «Далласа»
сегодня, 07:19Видео
Тайриз Макси кроссовером уронил Калеба Мартина на паркет
сегодня, 05:44Видео
Ник Нерс: «Перед драфтом Ви Джей Эджкомб выделялся атлетизмом, а потом мы увидели понимание игры, бросок и навыки плеймейкера»
31 декабря 2025, 17:55
Главные новости
Евролига. «Панатинаикос» сыграет с «Олимпиакосом», «Виртус» примет «Милан» и другие матчи
33 минуты назад
Джейлен Дюрен травмировал голеностоп
50 минут назад
Тайриз Макси был близок к трипл-даблу (34+8+10) в победном матче против «Далласа»
сегодня, 07:19Видео
Кавай Ленард набрал 45 очков (20 в четвертой четверти) и помог «Клипперс» продлить победную серию до 6 игр
сегодня, 06:52Видео
Реджи Миллер в прямом эфире раскритиковал Луку Дончича за игру в защите: «Он даже одного шага не сделал»
сегодня, 06:38Видео
НБА. 45 очков Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Юту», «Майами» победил «Детройт» благодаря 36 очкам Нормана Пауэлла и другие результаты
сегодня, 06:12
Энтони Дэвис сменит команду до трэйд-дедлайна, «Атланта» – главный претендент, «Торонто» – в списке
сегодня, 06:02
Тайриз Макси кроссовером уронил Калеба Мартина на паркет
сегодня, 05:44Видео
Кевину Дюрэнту в лицо прилетел «кирпич» Дэнни Вольфа
сегодня, 05:28Видео
«Голден Стэйт», «Чикаго», «Милуоки» и «Детройт» считаются претендентами на Майкла Портера
сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Босна Роял» сыграет против «Задара»
1 минуту назад
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»
5 минут назад
ACB. «Бильбао» встретится с «Валенсией», «Барселона» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи
9 минут назад
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
16 минут назад
Американец Малакай Флинн будет выступать за сборную Турции
сегодня, 07:32
Ненад Маркович возглавил «Паниониос» после отставки Элиаса Зуроса
вчера, 18:04Фото
«На этом фронте все в порядке». Карл-Энтони Таунс и Майк Браун наладили отношения после начальных разногласий
вчера, 17:22
Нафиса Коллиер перенесет операцию на голеностопе и пропустит сезон лиги 3x3 Unrivaled
вчера, 16:21
Дарко Раякович о Мо Бамбе: «Это хорошая возможность для него доказать всем, что он достоин играть в этой лиге»
вчера, 15:13
Переговоры об уходе Тайрика Джонса из «Партизана» затянулись из-за отсутствия замены
вчера, 13:01