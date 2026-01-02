Ви Джей Эджкомб выписал двойной блок-шот

Эджкомб дважды заблокировал один бросок.

Новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб продемонстрировал свои физические возможности, дважды заблокировав один и тот же бросок защитника «Мэвс» Брэндона Уильямса.

В победном матче (123:108) на счету Эджкомба 23 очка (9 из 14 с игры), 5 подборов и 2 передачи.