Ви Джей Эджкомб выписал двойной блок-шот
Эджкомб дважды заблокировал один бросок.
Новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб продемонстрировал свои физические возможности, дважды заблокировав один и тот же бросок защитника «Мэвс» Брэндона Уильямса.
В победном матче (123:108) на счету Эджкомба 23 очка (9 из 14 с игры), 5 подборов и 2 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
