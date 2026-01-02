Американец Малакай Флинн будет выступать за сборную Турции

Флинн станет игроком турецкой сборной.

Как сообщает Eurohoops со ссылкой на журналиста Умита Авджи, американский разыгрывающий Малакай Флинн, как ожидается, станет новым натурализованным баскетболистом для сборной Турции.

Бывший игрок НБА в настоящее время выступает за «Бахчешехир », являясь лидером команды как в турецкой лиге, так и в Еврокубке, где он набирает в среднем 18,2 очка, 3,9 подбора и 4,2 передачи.

Ожидается, что 27-летний Флинн присоединится к команде для предстоящих квалификационных матчей ФИБА в феврале и марте, а затем в двух летних «окнах» в июле и августе.