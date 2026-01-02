Видео
0

Тайриз Макси был близок к трипл-даблу (34+8+10) в победном матче против «Далласа»

Макси почти собрал трипл-дабл в игре с «Мэверикс».

Звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси стал самым результативным игроком матча против «Далласа», набрав 34 очка (14 из 24 с игры, 4 из 10 трехочковых, 2 из 2 штрафных).

Макси не хватило двух подборов до трипл-дабла: он собрал 8 отскоков и отдал 10 результативных передач при 3 потерях. Также в его активе 2 перехвата и 2 блок-шота.

Звездный форвард «Далласа» Энтони Дэвис вернулся после пропуска двух матчей из-за травмы и набрал 13 очков (6 из 13 с игры) и 8 подборов за 37 минут на паркете.

«Сиксерс» обыграли «Мэвс» (123:108) и вышли на 5-е место в Восточной конференции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoФиладельфия
logoДаллас
logoЭнтони Дэвис
logoНБА
logoТайриз Макси
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайриз Макси кроссовером уронил Калеба Мартина на паркет
сегодня, 05:44Видео
Тайриз Макси о требовательности болельщиков «Филадельфии»: «Если ты не крепкий, это место не для тебя»
вчера, 21:20
Комментатор Ян Игл произнес двусмысленную фразу об Эджкомбе и Макси во время трансляции
27 декабря 2025, 05:14Видео
Главные новости
Евролига. «Панатинаикос» сыграет с «Олимпиакосом», «Виртус» примет «Милан» и другие матчи
30 минут назад
Джейлен Дюрен травмировал голеностоп
47 минут назад
Ви Джей Эджкомб выписал двойной блок-шот
сегодня, 07:49Видео
Кавай Ленард набрал 45 очков (20 в четвертой четверти) и помог «Клипперс» продлить победную серию до 6 игр
сегодня, 06:52Видео
Реджи Миллер в прямом эфире раскритиковал Луку Дончича за игру в защите: «Он даже одного шага не сделал»
сегодня, 06:38Видео
НБА. 45 очков Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Юту», «Майами» победил «Детройт» благодаря 36 очкам Нормана Пауэлла и другие результаты
сегодня, 06:12
Энтони Дэвис сменит команду до трэйд-дедлайна, «Атланта» – главный претендент, «Торонто» – в списке
сегодня, 06:02
Тайриз Макси кроссовером уронил Калеба Мартина на паркет
сегодня, 05:44Видео
Кевину Дюрэнту в лицо прилетел «кирпич» Дэнни Вольфа
сегодня, 05:28Видео
«Голден Стэйт», «Чикаго», «Милуоки» и «Детройт» считаются претендентами на Майкла Портера
сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»
2 минуты назад
ACB. «Бильбао» встретится с «Валенсией», «Барселона» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи
6 минут назад
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
13 минут назад
Американец Малакай Флинн будет выступать за сборную Турции
сегодня, 07:32
Ненад Маркович возглавил «Паниониос» после отставки Элиаса Зуроса
вчера, 18:04Фото
«На этом фронте все в порядке». Карл-Энтони Таунс и Майк Браун наладили отношения после начальных разногласий
вчера, 17:22
Нафиса Коллиер перенесет операцию на голеностопе и пропустит сезон лиги 3x3 Unrivaled
вчера, 16:21
Дарко Раякович о Мо Бамбе: «Это хорошая возможность для него доказать всем, что он достоин играть в этой лиге»
вчера, 15:13
Переговоры об уходе Тайрика Джонса из «Партизана» затянулись из-за отсутствия замены
вчера, 13:01
Джеймс Наннэлли подписал контракт с АЕКом
вчера, 10:43Фото