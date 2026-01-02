Тайриз Макси был близок к трипл-даблу (34+8+10) в победном матче против «Далласа»

Макси почти собрал трипл-дабл в игре с «Мэверикс».

Звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси стал самым результативным игроком матча против «Далласа », набрав 34 очка (14 из 24 с игры, 4 из 10 трехочковых, 2 из 2 штрафных).

Макси не хватило двух подборов до трипл-дабла: он собрал 8 отскоков и отдал 10 результативных передач при 3 потерях. Также в его активе 2 перехвата и 2 блок-шота.

Звездный форвард «Далласа» Энтони Дэвис вернулся после пропуска двух матчей из-за травмы и набрал 13 очков (6 из 13 с игры) и 8 подборов за 37 минут на паркете.

«Сиксерс» обыграли «Мэвс» (123:108) и вышли на 5-е место в Восточной конференции.