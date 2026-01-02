  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кавай Ленард набрал 45 очков (20 в четвертой четверти) и помог «Клипперс» продлить победную серию до 6 игр
Видео
3

Кавай Ленард набрал 45 очков (20 в четвертой четверти) и помог «Клипперс» продлить победную серию до 6 игр

Ленард отметился 45 очками в победном матче против «Юты».

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард выдал очередной сверхрезультативный матч, набрав 45 очков в победной встрече с «Ютой» (118:101).

На счету Ленарда 16 точных бросков с игры из 29, 6 из 16 трехочковых и 7 из 9 штрафных. Также в его активе 7 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

В четвертой четверти игры 34-летний форвард набрал столько же очков, сколько вся команда соперника – 20.

«Клипперс» одержали 6-ю победу подряд и занимают 11-е место в Западной конференции с результатом 12-21.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoКлипперс
logoЮта
logoКавай Ленард
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайрон Лю: «Мы могли сдаться, но выросли всей командой и поняли, что должны делать»
31 декабря 2025, 11:55
33+5+5 от Кавая Ленарда позволили «Клипперс» одержать 5-ю победу подряд
31 декабря 2025, 08:20Видео
Тайрон Лю: «Кавай здоров, и это дает нам реальные шансы побеждать в каждой игре»
29 декабря 2025, 13:58
Главные новости
Тайриз Макси был близок к трипл-даблу (34+8+10) в победном матче против «Далласа»
1 минуту назадВидео
Реджи Миллер в прямом эфире раскритиковал Луку Дончича за игру в защите: «Он даже одного шага не сделал»
42 минуты назадВидео
НБА. 45 очков Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Юту», «Майами» победил «Детройт» благодаря 36 очкам Нормана Пауэлла и другие результаты
сегодня, 06:12
Энтони Дэвис сменит команду до трэйд-дедлайна, «Атланта» – главный претендент, «Торонто» – в списке
сегодня, 06:02
Тайриз Макси кроссовером уронил Калеба Мартина на паркет
сегодня, 05:44Видео
Кевину Дюрэнту в лицо прилетел «кирпич» Дэнни Вольфа
сегодня, 05:28Видео
«Голден Стэйт», «Чикаго», «Милуоки» и «Детройт» считаются претендентами на Майкла Портера
сегодня, 05:15
Джейлен Брансон обокрал Келдона Джонсона и забросил трехочковый под сирену об окончании уже решенного матча
сегодня, 04:55Видео
Йонас Валанчюнас выбыл минимум на месяц
сегодня, 04:37
МРТ не выявила у Виктора Вембаньямы серьезных повреждений
сегодня, 04:26
Ко всем новостям
Последние новости
Ненад Маркович возглавил «Паниониос» после отставки Элиаса Зуроса
вчера, 18:04Фото
«На этом фронте все в порядке». Карл-Энтони Таунс и Майк Браун наладили отношения после начальных разногласий
вчера, 17:22
Нафиса Коллиер перенесет операцию на голеностопе и пропустит сезон лиги 3x3 Unrivaled
вчера, 16:21
Дарко Раякович о Мо Бамбе: «Это хорошая возможность для него доказать всем, что он достоин играть в этой лиге»
вчера, 15:13
Переговоры об уходе Тайрика Джонса из «Партизана» затянулись из-за отсутствия замены
вчера, 13:01
Джеймс Наннэлли подписал контракт с АЕКом
вчера, 10:43Фото
МБА перед праздником проверила москвичей на баскетбольные навыки
31 декабря 2025, 18:40Видео
«Кабы не было зимы» и салат «Оливье». Баскетболисты Лиги ВТБ рассказали, как встречают Новый год
31 декабря 2025, 14:20Видео
Джейлен Хэндс покинет «Панионис» и завершит сезон в «Нанкине»
31 декабря 2025, 12:25
«Галатасарай» официально назначил Джанмарко Поццекко главным тренером
31 декабря 2025, 10:40Фото