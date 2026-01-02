Кавай Ленард набрал 45 очков (20 в четвертой четверти) и помог «Клипперс» продлить победную серию до 6 игр
Ленард отметился 45 очками в победном матче против «Юты».
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард выдал очередной сверхрезультативный матч, набрав 45 очков в победной встрече с «Ютой» (118:101).
На счету Ленарда 16 точных бросков с игры из 29, 6 из 16 трехочковых и 7 из 9 штрафных. Также в его активе 7 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.
В четвертой четверти игры 34-летний форвард набрал столько же очков, сколько вся команда соперника – 20.
«Клипперс» одержали 6-ю победу подряд и занимают 11-е место в Западной конференции с результатом 12-21.
