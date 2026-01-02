  • Спортс
Реджи Миллер в прямом эфире раскритиковал Луку Дончича за игру в защите: «Он даже одного шага не сделал»

Миллер раскритиковал Дончича за игру в защите: Он даже одного шага не сделал.

«Детройт» обыграл «Лейкерс» со счетом 128:106 во вторник вечером в матче, транслировавшемся в национальном эфире на NBC. 

Один из комментаторов игры, член Зала славы Реджи Миллер, резко раскритиковал звезду «Лейкерс» Луку Дончича за его бездействие в обороне после одного из эпизодов, который несколько раз показали в повторе.

«Я хочу кое-что сказать. Посмотрите на Луку в этом моменте. Лука, это нормально, если ты немного сместишься и поможешь. Что он делает? Он просто вскидывает руки вверх. Меня бы это сильно разочаровало.

И я люблю Луку. Он же лидирует по количеству голосов болельщиков на Матч всех звезд, верно? Но ты должен лучше играть в защите. Это иллюстрация всего сезона «Лейкерс». Посмотрите, он даже одного шага не делал», – сказал Миллер.

Обилие повторов этого момента обусловлено тем, что Джейлен Дюрен ударил Джейка Ларэвию локтем по голове, поэтому Дончич и вскинул руки вверх.

После старта 15-4 «Лейкерс» одержали лишь 5 побед при 7 поражениях в декабре и опустились на 5-е место в Западной конференции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
