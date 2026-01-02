Энтони Дэвис сменит команду до трэйд-дедлайна, «Атланта» – главный претендент, «Торонто» – в списке
Дэвис покинет «Даллас» до весны.
Звездный форвард «Далласа» Энтони Дэвис может быть обменян второй сезон подряд. Начав прошлый год в «Лейкерс», Дэвис был стал игроком «Мэвс» в ходе нашумевшей сделки с участием Луки Дончича.
Как сообщил инсайдер Крис Хэйнс, ожидается, что форвард сменит команду до трэйд-дедлайна, и что «Атланта» считается фаворитом в гонке за Дэвиса.
Также Хэйнс сообщил, что «Торонто» неоднократно интересовались доступностью Дэвиса, как и «Детройт» с «Голден Стэйт».
В текущем сезоне Дэвис провел 16 игр за «Даллас», набирая в среднем 20,5 очка и 10,9 подбора за 30 минут на паркете.
