Энтони Дэвис сменит команду до трэйд-дедлайна, «Атланта» – главный претендент, «Торонто» – в списке

Дэвис покинет «Даллас» до весны.

Звездный форвард «Далласа» Энтони Дэвис может быть обменян второй сезон подряд. Начав прошлый год в «Лейкерс», Дэвис был стал игроком «Мэвс» в ходе нашумевшей сделки с участием Луки Дончича.

Как сообщил инсайдер Крис Хэйнс, ожидается, что форвард сменит команду до трэйд-дедлайна, и что «Атланта» считается фаворитом в гонке за Дэвиса.

Также Хэйнс сообщил, что «Торонто» неоднократно интересовались доступностью Дэвиса, как и «Детройт» с «Голден Стэйт».

В текущем сезоне Дэвис провел 16 игр за «Даллас», набирая в среднем 20,5 очка и 10,9 подбора за 30 минут на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
