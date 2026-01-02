Тайриз Макси кроссовером уронил Калеба Мартина на паркет

Макси своим обыгрышем заставил Мартина упасть на пол.

Звездный защитник «Филадельфии» Такриз Макси стал автором эффектного обыгрыша в матче против «Далласа », с помощью кроссовера уронив форварда Калеба Мартина на паркет.

По итогам встречи «Сиксерс» разобрались с «Мэверикс», Макси отметился 34 очками, 8 подборами и 10 передачами.