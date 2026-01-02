Видео
Кевину Дюрэнту в лицо прилетел «кирпич» Дэнни Вольфа

Дюрэнт получил мячом по лицу после промаха Вольфа.

Курьезный момент произошел со звездным форвардом «Хьюстона» Кевином Дюрэнтом в матче против «Бруклина».

Новичок «Нетс» Дэнни Вольф запустил трехочковый «кирпич», который после отскока прилетел в лицо Дюрэнта.

«Отстойный промах, Вольф!» – прокомментировал эпизод звезда «Рокетс».

Встреча команд закончилась разгромной победой «Хьюстона» (120:96). На счету Дюрэнта 22 очка, 5 подборов и 11 передач, в активе Вольфа – 9 очков, 4 подбора и 5 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Комментарии
