Кевину Дюрэнту в лицо прилетел «кирпич» Дэнни Вольфа
Дюрэнт получил мячом по лицу после промаха Вольфа.
Курьезный момент произошел со звездным форвардом «Хьюстона» Кевином Дюрэнтом в матче против «Бруклина».
Новичок «Нетс» Дэнни Вольф запустил трехочковый «кирпич», который после отскока прилетел в лицо Дюрэнта.
«Отстойный промах, Вольф!» – прокомментировал эпизод звезда «Рокетс».
Встреча команд закончилась разгромной победой «Хьюстона» (120:96). На счету Дюрэнта 22 очка, 5 подборов и 11 передач, в активе Вольфа – 9 очков, 4 подбора и 5 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
