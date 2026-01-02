«Голден Стэйт», «Чикаго», «Милуоки» и «Детройт» считаются претендентами на Майкла Портера

Четыре команды могут выменять себе Портера.

Форвард «Бруклина » Майкл Портер может сменить команду до дедлайна по обменам, который наступит 5 февраля.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Милуоки », «Детройт», «Голден Стэйт » и «Чикаго » рассматриваются как потенциальные варианты для форварда.

Фишер отметил, что «Пистонс» пока не звонили в «Нетс» по поводу доступности Портера, в то время как «Уорриорс» провели «внутренние обсуждения» возможности приобретения 27-летнего игрока.

Сэм Амик из The Athletic ранее сообщал, что Портер считается для «Бакс» «именем, за которым стоит следить».

Фишер добавил, что на данный момент «Нетс» выслушивают предложения по Портеру, а не активно выставляют его на обмен. «Бруклину» было бы выгоднее подождать до межсезонья с любыми перемещениями форварда, чтобы иметь возможность использовать его контракт в случае собственной агрессивной работы на рынке летом.

В свой первый сезон за «Нетс» 14-пик драфта-2018 набирает в среднем 25,8 очка, 7,5 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру при процентных показателях попаданий 49,6% с игры, 41% из-за дуги и 81,2% с линии штрафных.