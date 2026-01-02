Джейлен Брансон обокрал Келдона Джонсона и забросил трехочковый под сирену об окончании уже решенного матча

Брансон решил играть матч до последней секунды.

Звезда «Нью-Йорка » Джейлен Брансон продемонстрировал желание сражаться до последней секунды в матче против «Сан-Антонио ».

«Сперс» вели «+5» за 7,3 секунды до конца. Трехочковый «Никс» после тайм-аута оказался неточным, «шпоры» забрали подбор, но Брансон не выключился из эпизода: на последних секундах он перехватил мяч у Келдона Джонсона и забросил трехочковый с разворота под сирену.

«Никс» все равно уступили (132:134), на счету Брансона итоговые 29 очков и 8 передач.