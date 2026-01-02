  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Брансон обокрал Келдона Джонсона и забросил трехочковый под сирену об окончании уже решенного матча
Видео
0

Джейлен Брансон обокрал Келдона Джонсона и забросил трехочковый под сирену об окончании уже решенного матча

Брансон решил играть матч до последней секунды.

Звезда «Нью-Йорка» Джейлен Брансон продемонстрировал желание сражаться до последней секунды в матче против «Сан-Антонио».

«Сперс» вели «+5» за 7,3 секунды до конца. Трехочковый «Никс» после тайм-аута оказался неточным, «шпоры» забрали подбор, но Брансон не выключился из эпизода: на последних секундах он перехватил мяч у Келдона Джонсона и забросил трехочковый с разворота под сирену.

«Никс» все равно уступили (132:134), на счету Брансона итоговые 29 очков и 8 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
logoНью-Йорк
logoДжейлен Брансон
logoБаскетбол - видео
logoКелдон Джонсон
logoНБА
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«На этом фронте все в порядке». Карл-Энтони Таунс и Майк Браун наладили отношения после начальных разногласий
вчера, 17:22
Джулиан Шэмпени о рекордных 11 трехочковых в матче с «Никс»: «Я просто продолжал бросать. Каждый раз, когда получал мяч – бросал»
вчера, 15:49
Джулиан Шэмпени установил клубный рекорд «Сан-Антонио» по трехочковым за матч (11) и обновил свой личный рекорд результативности (36)
вчера, 05:41Видео
Главные новости
Тайриз Макси кроссовером уронил Калеба Мартина на паркет
2 минуты назадВидео
Кевину Дюрэнту в лицо прилетел «кирпич» Дэнни Вольфа
18 минут назадВидео
«Голден Стэйт», «Чикаго», «Милуоки» и «Детройт» считаются претендентами на Майкла Портера
31 минуту назад
Йонас Валанчюнас выбыл минимум на месяц
сегодня, 04:37
МРТ не выявила у Виктора Вембаньямы серьезных повреждений
сегодня, 04:26
НБА. 36 очков Нормана Пауэлла помогли «Майами» разобраться с «Детройтом», «Сакраменто» принимает «Бостон» и другие матчи
сегодня, 04:13Live
Дёмин против лучших атлетов на планете: каким его ждали, каким он себя показал
сегодня, 03:50
Тайриз Макси о требовательности болельщиков «Филадельфии»: «Если ты не крепкий, это место не для тебя»
вчера, 21:20
«Этого не случится». Рич Пол опроверг слухи о возможном объединении Леброна Джеймса и Стефена Карри
вчера, 20:54
«Да пошли вы ## ###». Марк Уильямс рассказал, как отреагировал на сорвавшийся обмен в «Лейкерс»
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Ненад Маркович возглавил «Паниониос» после отставки Элиаса Зуроса
вчера, 18:04Фото
«На этом фронте все в порядке». Карл-Энтони Таунс и Майк Браун наладили отношения после начальных разногласий
вчера, 17:22
Нафиса Коллиер перенесет операцию на голеностопе и пропустит сезон лиги 3x3 Unrivaled
вчера, 16:21
Дарко Раякович о Мо Бамбе: «Это хорошая возможность для него доказать всем, что он достоин играть в этой лиге»
вчера, 15:13
Переговоры об уходе Тайрика Джонса из «Партизана» затянулись из-за отсутствия замены
вчера, 13:01
Джеймс Наннэлли подписал контракт с АЕКом
вчера, 10:43Фото
МБА перед праздником проверила москвичей на баскетбольные навыки
31 декабря 2025, 18:40Видео
«Кабы не было зимы» и салат «Оливье». Баскетболисты Лиги ВТБ рассказали, как встречают Новый год
31 декабря 2025, 14:20Видео
Джейлен Хэндс покинет «Панионис» и завершит сезон в «Нанкине»
31 декабря 2025, 12:25
«Галатасарай» официально назначил Джанмарко Поццекко главным тренером
31 декабря 2025, 10:40Фото