0

МРТ не выявила у Виктора Вембаньямы серьезных повреждений

Вембаньяма избежал серьезной травмы.

Магнитно-резонансная томография показала, что звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма не получил повреждений связок в левом колене, которое он травмировал в матче против «Нью-Йорка».

Вембаньяма не отправился с командой в Индианаполис на матч против «Пэйсерс», поскольку руководство клуба хочет, чтобы он воспользовался возможностями для лечения, доступными в центре Victory Capital Performance Center.  

Статус центрового для домашней игры против «Портленда» будет обозначен как «под вопросом», состояние игрока оценивается в ежедневном режиме из-за болезненных ощущений в левом колене.

Вембаньяма получил травму за 10,5 минуты до конца матча с «Никс», борясь под щитом за подбор с Карлом-Энтони Таунсом и Джорданом Кларксоном. Приземлившись на паркет, он сразу же схватился за левое колено. Партнер по команде Стефон Касл помог Вембаньяме подняться на ноги, после чего центровой, прихрамывая, самостоятельно ушел в раздевалку.

Ранее в этом сезоне Вембаньяма пропустил 12 игр из-за растяжения левой икроножной мышцы. Француз лидирует в «Сан-Антонио» по набранным очкам (24 в среднем за игру), подборам (11,6) и блок-шотам (3).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
