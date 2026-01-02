Тайриз Макси о требовательности болельщиков «Филадельфии»: «Если ты не крепкий, это место не для тебя»

Тайриз Макси рассказал о специфике болельщиков «Филадельфии».

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси рассказал о том, что значит играть за клуб с одной из самых требовательных, но при этом страстных фан-баз в НБА .

«Мне это нравится. Здесь, безусловно, тяжело играть. Если ты не крепкий и не обладаешь эмоциональной стойкостью, это место не для тебя.

Болельщики будут держать тебя в ответе. Но если они тебя полюбят, они будут любить по-настоящему», – поделился молодой лидер «Сиксерс».

Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»