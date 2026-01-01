«Этого не случится». Рич Пол опроверг слухи о возможном объединении Леброна Джеймса и Стефена Карри

Рич Пол пресек слухи о возможном объединении Леброна Джеймса и Стефена Карри.

Агент Леброна Джеймса Рич Пол пресек спекуляции о возможном объединении своего клиента со Стефеном Карри . В подкасте Game Over аналитик ESPN Макс Келлерман поразмышлял о том, как могла бы выглядеть игровая модель при объединении этих двух суперзвезд НБА .

«Я думал о Дрэймонде (Грине ). Представлял команду с двумя форвардами-плеймейкерами и разыгрывающим, который много играет без мяча. Боже мой, чем больше я об этом думаю, тем сильнее хочу это увидеть. И чем дольше размышляю, тем больше убеждаюсь: это имеет смысл для обеих сторон с точки зрения баскетбола», – сказал Келлермана.

Рич Пол отреагировал на эти рассуждения максимально резко, дав понять, что подобные разговоры не имеют смысла.

«Может, сразу в детские игры сыграем? Этого не случится. Так зачем мы обсуждаем то, что не произойдет?» – ответил агент Леброна.