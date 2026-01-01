«Да пошли вы ## ###». Марк Уильямс рассказал, как отреагировал на сорвавшийся обмен в «Лейкерс»

Центровой «Финикса » Марк Уильямс впервые подробно рассказал о неудавшемся обмене из «Шарлотт » в «Лейкерс », который планировали провести в феврале 2025 года перед дедлайном. Сделка сорвалась после того, как он не прошел медосмотр в калифорнийском клубе. В подкасте The Old Man and the Three баскетболист описал свои эмоции.

«Я был в отеле в Лос-Анджелесе, встретил Дориана Финни-Смита – мы немного пообщались, и я с нетерпением ждал перехода. Думал, что уже в понедельник дебютирую за новую команду.

А потом мне позвонили и сказали, что сделку отменили. Сначала я просто не поверил. Мне говорят: «Все решено. Обратного пути нет». Я отвечаю: «Вы что, серьезно не можете отменить отмену? Что вообще происходит?» А они: «Нет, все окончательно».

Во время паузы на Матч всех звезд я только и думал: «Какого черта?» А первая игра после паузы – конечно, против «Лейкерс». Иначе и быть не могло.

Я просто пытался показать им: «Да пошли вы ## ###». Я искренне радовался этому переходу и считал, что могу стать тем самым недостающим элементом, который реально поможет команде.

Поэтому, когда «Лейкерс» вылетели из плей-офф, я выложил в твиттере смайлик – да, это было злорадство», – признался Уильямс .