  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тре Джонсон: «Хочу стать одним из величайших игроков в истории, а для этого нужно уметь играть в обороне»
0

Тре Джонсон: «Хочу стать одним из величайших игроков в истории, а для этого нужно уметь играть в обороне»

Новичок «Вашингтона» заявил, что хочет стать величайшим игроком в истории.

Защитник «Вашингтона» Тре Джонсон, выбранный под 6-м номером последнем драфте НБА, отреагировал на главную претензию скаутов перед его приходом в лигу – недоверие к его защитным навыкам.

«Защита всегда была для меня зоной роста – потому что я хочу стать одним из величайших игроков в истории, а для этого нужно уметь играть в обороне. Но меня это никогда не беспокоило — и никто из тех, кто меня знает, не переживал по этому поводу.

Если вы хотите указать на мои недочеты – пожалуйста, это даже поможет лучше проанализировать мою игру. Я уважаю критику, если речь идет о защите. Но все комментарии о том, что я не умею защищаться, я, честно говоря, просто отбрасываю. Потому что люди говорят это не потому, что реально хотят разобрать мою игру, а чтобы прицельно атаковать меня», – заявил 19-летний баскетболист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Вашинингтона»
logoВашингтон
logoНБА
logoТре Джонсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо о поражении от «Вашингтона»: «Мы не играли на высоком уровне. Не доверяли друг другу»
сегодня, 14:21
Победный бросок Си Джей Макколлума и данк Брэндона Миллера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 08:43Видео
Рейтинг новичков НБА. Эджкомб вернулся в Топ-3, Дёмин поднялся на 9-ю строчку
вчера, 17:30
Главные новости
Тест про главное баскетбольное открытие 2025 года
13 минут назадТесты и игры
НБА. «Детройт» встретится с «Майами», «Даллас» примет «Филадельфию» и другие матчи
сегодня, 19:07
Уилл Харди о Кевине Лаве: «Он элитный подбирающий. Его умение растягивать оборону дает нам другое измерение в атаке»
сегодня, 18:25
Мэйсон Пламли выбыл на 6 недель из-за травмы паха
сегодня, 17:46
«Канада, нам нужно это срочно исправить». Дарко Раякович считает несправедливым, что Скотти Барнс не вошел в Топ‑20 голосования болельщиков на МВЗ
сегодня, 16:49
Джулиан Шэмпени о рекордных 11 трехочковых в матче с «Никс»: «Я просто продолжал бросать. Каждый раз, когда получал мяч – бросал»
сегодня, 15:49
Эл Хорфорд стал третьим игроком в истории НБА, преодолевшим рубежи в 9000 подборов, 1000 блок‑шотов и 1000 трехочковых
сегодня, 14:46Видео
Яннис Адетокумбо о поражении от «Вашингтона»: «Мы не играли на высоком уровне. Не доверяли друг другу»
сегодня, 14:21
Энтони Эдвардс ушел в раздевалку за 8 минут до конца матча c «Атлантой»
сегодня, 13:41Видео
Джош Гидди пропустит две недели, а Коби Уайт выбыл на одну
сегодня, 12:42
Ко всем новостям
Последние новости
Ненад Маркович возглавил «Паниониос» после отставки Элиаса Зуроса
сегодня, 18:04Фото
«На этом фронте все в порядке». Карл-Энтони Таунс и Майк Браун наладили отношения после начальных разногласий
сегодня, 17:22
Нафиса Коллиер перенесет операцию на голеностопе и пропустит сезон лиги 3x3 Unrivaled
сегодня, 16:21
Дарко Раякович о Мо Бамбе: «Это хорошая возможность для него доказать всем, что он достоин играть в этой лиге»
сегодня, 15:13
Переговоры об уходе Тайрика Джонса из «Партизана» затянулись из-за отсутствия замены
сегодня, 13:01
Джеймс Наннэлли подписал контракт с АЕКом
сегодня, 10:43Фото
МБА перед праздником проверила москвичей на баскетбольные навыки
вчера, 18:40Видео
«Кабы не было зимы» и салат «Оливье». Баскетболисты Лиги ВТБ рассказали, как встречают Новый год
вчера, 14:20Видео
Джейлен Хэндс покинет «Панионис» и завершит сезон в «Нанкине»
вчера, 12:25
«Галатасарай» официально назначил Джанмарко Поццекко главным тренером
вчера, 10:40Фото