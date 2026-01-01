Тре Джонсон: «Хочу стать одним из величайших игроков в истории, а для этого нужно уметь играть в обороне»

Новичок «Вашингтона» заявил, что хочет стать величайшим игроком в истории.

Защитник «Вашингтона » Тре Джонсон , выбранный под 6-м номером последнем драфте НБА , отреагировал на главную претензию скаутов перед его приходом в лигу – недоверие к его защитным навыкам.

«Защита всегда была для меня зоной роста – потому что я хочу стать одним из величайших игроков в истории, а для этого нужно уметь играть в обороне. Но меня это никогда не беспокоило — и никто из тех, кто меня знает, не переживал по этому поводу.

Если вы хотите указать на мои недочеты – пожалуйста, это даже поможет лучше проанализировать мою игру. Я уважаю критику, если речь идет о защите. Но все комментарии о том, что я не умею защищаться, я, честно говоря, просто отбрасываю. Потому что люди говорят это не потому, что реально хотят разобрать мою игру, а чтобы прицельно атаковать меня», – заявил 19-летний баскетболист.