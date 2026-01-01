Уилл Харди о Кевине Лаве: «Он элитный подбирающий. Его умение растягивать оборону дает нам другое измерение в атаке»

Кевин Лав закрепился в ротации «Юты» и получает более 20 минут за игру.

Переход Кевина Лава в «Юту» летом рассматривался как часть сложной сделки для выравнивания зарплат. Однако 37-летний форвард, вместо того чтобы стать пассивным участником обмена, сумел стать ценным игроком ротации и превысить скромные ожидания. Главный тренер «Джаз» Уилл Харди высоко оценил вклад ветерана.

«Он элитный подбирающий. И в свой 18-й сезон он по-прежнему демонстрирует общую игровую смекалку. Его умение растягивать оборону дает нам другое измерение в атаке», – заявил 37-летний специалист.

В декабре Лав в среднем получал 20,1 минуты, набирая 9,9 очка при 37% из-за дуги и совершая 5,8 подбора. Это существенно больше, чем его роль в прошлом сезоне в «Майами».