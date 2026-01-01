Ненад Маркович возглавил «Паниониос» после отставки Элиаса Зуроса
Греческий «Панионис» сменил главного тренера.
Греческий клуб «Паниониос» решился на кадровые перестановки в тренерском штабе на фоне провального старта сезона. После поражения от «Ираклиса» (66:80) Элиас Зурос подал в отставку, и его место занял Ненад Маркович.
Отставка 59-летнего Зуроса стала ожидаемым шагом после катастрофического старта команды в национальном чемпионате. Под его руководством «Паниониос» одержал лишь 1 победу при 11 поражениях.
Руководство клуба оперативно нашло замену, вернув в команду Ненада Марковича, который уже работал в афинском клубе. Опыт работы с «Паниониосом» может стать его преимуществом в быстрой адаптации к текущей ситуации и кадровым возможностям клуба.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Паниониса»
