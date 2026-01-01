0

Мэйсон Пламли выбыл на 6 недель из-за травмы паха

Центровой «Шарлотт» Мэйсон Пламли выбыл на 6 недель после операции на паху.

Центровой «Шарлотт» Мэйсон Пламли перенес операцию из-за травмы паха. По данным клуба, его состояние оценят повторно через 6 недель – это означает пропуск минимум 22 матчей. При этом нет уверенности, что по истечении этого срока он сразу будет готов вернуться в строй.

Травма Пламли усугубляет кадровые проблемы «Хорнетс» на позиции пятого номера. Основной центровой Райан Колкбреннер уже пропустил 6 матчей подряд из-за травмы локтя, из-за чего нагрузка на Муссу Диабате возросла. Для поддержки ротации клуб вынужден активнее задействовать игрока по двустороннему контракту Пи Джей Холла.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
