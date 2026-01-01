«На этом фронте все в порядке». Карл-Энтони Таунс и Майк Браун наладили отношения после начальных разногласий
Процесс адаптации звездного центрового Карла-Энтони Таунса к системе нового главного тренера «Нью-Йорка» Майка Брауна сопровождался некоторой напряженностью в начале сезона. Однако, по информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, игрок и наставник нашли общий язык.
«Вначале были некоторые разногласия: у Таунса снизилось количество бросков. От него просят выполнять чуть больше «черновой» работы. При этом он проводит отличный сезон и почти наверняка попадет в Матч всех звезд. Он набирает в среднем 22 очка и делает 12 подборов. Насколько мне известно, сейчас на этом фронте все в порядке», – поделился Уиндхорст.
Нормализация отношений совпала с улучшением командных результатов. «Никс» занимают 2-е место в Восточной конференции с результатом 23-10, а также выиграли Кубок НБА.