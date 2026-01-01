«Канада, нам нужно это срочно исправить». Дарко Раякович считает несправедливым, что Скотти Барнс не вошел в Топ‑20 голосования болельщиков на МВЗ

Дарко Раякович считает, что Скотти Барнс должен участвовать в Матче всех звезд.

Главный тренер «Торонто » Дарко Раякович выразил недовольство тем, что форвард «Рэпторс» Скотти Барнс не попал даже в Топ-20 игроков Восточной конференции по итогам первого раунда голосования болельщиков на Матч всех звезд.

«Мы должны исправить это. Канада должна исправить это. Только два игрока в НБА в этом сезоне набрали 500+ очков, 250+ передач, 25+ блок-шотов и 250+ подборов – это Никола Йокич и Скотти Барнс. Я не сомневаюсь, что Скотти Барнс – игрок Матча всех звезд. Не сомневаюсь, что он должен быть в верхней части списка игроков Восточной конференции. Канада, нам нужно это срочно исправить», – заявил Раякович.

В этом сезоне Скотти Барнс набирает в среднем 19,1 очка, 8,6 подбора и 5,3 передачи за матч.