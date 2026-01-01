0

Нафиса Коллиер перенесет операцию на голеностопе и пропустит сезон лиги 3x3 Unrivaled

Звезда «Миннесоты» Коллиер пропустит 4–6 месяцев после операции на голеностопе.

Звезда «Миннесоты Линкс» Нафиса Коллиер объявила, что ей потребуется операция на голеностопах, из-за чего она пропустит сезон женской баскетбольной лиги 3х3 Unrivaled, одним из основателей которой она является.

«Мне тяжело сообщать, что я пропущу этот сезон Unrivaled. Я упорно боролась последние несколько месяцев и была потрясена, когда врачи сказали, что операция – лучший вариант для моего будущего», – написала Коллиер в своих соцсетях.

Баскетболистка получила повреждения обеих голеностопов в прошлом сезоне WNBA, что, однако, не помешало ей войти в первую сборную лиги и занять второе место в голосовании на MVP.

Точный характер операции и ее влияние на подготовку к следующему сезону WNBA пока неясны, так как расписание лиги еще не утверждено. В прошлом году сезон «Миннесоты» стартовал 16 мая. Команда и болельщики надеются, что восстановление позволит их лидеру вернуться к началу нового сезона в оптимальной форме.

