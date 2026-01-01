Джейлен Джонсон стал 7-м игроком в истории НБА, кто набирал в среднем 25+10+10 в течение месяца
Джейлен Джонсон вошел в элитный клуб НБА вместе с Йокичем, Леброном и Дончичем.
Форвард «Атланты» Джейлен Джонсон продемонстрировал историческую статистику в декабре. В 12 матчах месяца он в среднем набирал 25,8 очка, делал 11,2 подбора и отдавал 10,1 передачи.
Джонсон стал первым игроком в истории «Хокс», чьи средние показатели за месяц достигли уровня трипл‑дабла с 25+ очками, и седьмым в истории НБА, кому это удалось. Ранее подобное достижение покорялось лишь шести игрокам: Оскару Робертсону (7 раз), Расселлу Уэстбруку (6 раз), Николе Йокичу (6 раз), Луке Дончичу (3 раза), Уилту Чемберлену и Леброну Джеймсу.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
