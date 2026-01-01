Егор Дёмин пропустит матч «Хьюстоном» из-за боли в пояснице

«Бруклин» сыграет с «Хьюстоном» без Егора Дёмина и, возможно, Майкла Портера.

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин не примет участия в матче против «Хьюстона» из-за боли в пояснице.

Также под вопросом участие двух других важных игроков: форварда Майкла Портера (болезнь) и защитника Терэнса Мэнна (ушиб правого бедра).

Матч «Бруклин» – «Хьюстон» состоится 2 января. Начало встречи – 02.00 по московскому времени.