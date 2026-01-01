29 очков и победный бросок Паоло Банкеро позволили «Орландо» обыграть «Индиану»
Паоло Банкеро оформил дабл-дабл (29+10) и привел «Мэджик» к победе над «Пэйсерс».
«Орландо» одержал победу над «Индианой» в гостях со счетом 112:110. Форвард «Мэджик» Паоло Банкеро продемонстрировал отличную игру, став самым результативным игроком матча.
23-летний баскетболист набрал 29 очков, сделал 10 подборов и отдал 4 передачи, а в концовке матча забросил решающие два очка. Его партнер, защитник Десмонд Бэйн, также внес существенный вклад, записав на свой счет 18 очков, 7 подборов и 6 передач.
Среди игроков «Пэйсерс» наиболее результативным оказался форвард Паскаль Сиакам, набравший 26 очков.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал НБА
