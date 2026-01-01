Форвард «Лейкерс» Аду Тьеро выбыл на 4 недели из-за растяжения связок колена
«Лейкерс» потеряли Аду Тьеро на 4 недели из-за растяжения связок колена.
«Лейкерс» официально объявил о травме форварда Аду Тьеро. У 21-летнего баскетболиста диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена. Игрок пройдет повторное обследование и оценку состояния травмы примерно через 4 недели.
Тьеро был выбран «Лейкерс» под 36-м номером на драфте НБА 2025 года. В своем дебютном сезоне в НБА он сыграл 15 матчей, проводя на паркете в среднем около 6 минут.
