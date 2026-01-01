«Вашингтон» вырвал победу у «Милуоки» благодаря блок-шоту Алекса Сарра на Яннисе Адетокумбо и броску Си Джей Макколлума

«Уизардс» одержали выездную победу над «Бакс», несмотря на 33 очка Янниса.

«Вашингтон » одержал выездную победу над «Милуоки» в напряженном матче, завершившемся со счетом 114:113. Победу «Уизардс» обеспечили два ключевых эпизода в концовке встречи.

Сначала центровой гостей Алекс Сарр поставил блок-шот форварду «Бакс» Яннису Адетокумбо . Затем защитник «Уизардс» Си Джей Макколлум исполнил решающий бросок за 1 секунду до конца матча.

При этом лидер «Милуоки » Яннис Адетокумбо стал самым результативным игроком матча, оформив дабл-дабл (33 очка, 15 подборов). У победителей лучшими по набранным очкам стали разыгрывающий Карлтон Кэррингтон и Алекс Сарр , набравшие по 20 очков каждый.